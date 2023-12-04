



У США закончились деньги для помощи Украине

Администрация Байдена в понедельник, 4 декабря, направила Конгрессу срочное предупреждение о необходимости утвердить десятки миллиардов долларов на военную и экономическую помощь Украине, заявив, что без этого военные усилия Киева по защите от вторжения России могут остановиться.



В письме лидерам Палаты представителей и Сената, которое также было обнародовано, директор Управления по менеджменту и бюджету Шаланда Янг предупредила, что к концу года у США закончатся средства для отправки оружия и помощи Украине, заявив, что это "поставит Украину на колени" на поле боя.



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Она добавила, что у США уже закончились деньги, которые они использовали для поддержки украинской экономики, и "если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать воевать".



"У нас закончились деньги - и почти закончилось время", - написала она.

