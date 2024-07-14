Новости » Новости США
У него винтовка! Люди увидели стрелявшего перед покушением на Трампа
14.07.2024 07:57 Аркадий Бочаровский

У него винтовка! Люди увидели стрелявшего перед покушением на Трампа


На драматическом видео, снятом в субботу на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, показаны хаотичные моменты после того, как присутствующие поняли, что кто-то вооружен.

На видео, снятом из толпы, видно, как Трамп выступает на сцене. Через несколько секунд слышно, как кто-то кричит: "У него винтовка!"


Несколько человек в толпе, похоже, поняли, что человек вооружен, еще до того, как прозвучали выстрелы. На кадрах видно, как начинается столпотворение.

"У него винтовка!" - кричит один из присутствующих.

"Он на крыше!" - кричит другой.

Затем раздаются многочисленные выстрелы. На видеозаписи видно, как присутствующие бегут в укрытие.

Слышен голос, советующий другим не приближаться к зданию, на котором находится стрелок.

Через несколько секунд становится ясно, что стрелок был нейтрализован.

"Он мертв. Я только что видел, как поднялись его волосы. Они выстрелили ему в голову", - говорит кто-то.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы