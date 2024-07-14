



У него винтовка! Люди увидели стрелявшего перед покушением на Трампа



На драматическом видео, снятом в субботу на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, показаны хаотичные моменты после того, как присутствующие поняли, что кто-то вооружен.



На видео, снятом из толпы, видно, как Трамп выступает на сцене. Через несколько секунд слышно, как кто-то кричит: "У него винтовка!"



Crowd spots shooter before Secret Service. A man in the crowd screams “He’s got a gun!” Before shots rang out.pic.twitter.com/svdA2if9CH — Jay Pennview (@jaypennview) July 14, 2024

Несколько человек в толпе, похоже, поняли, что человек вооружен, еще до того, как прозвучали выстрелы. На кадрах видно, как начинается столпотворение."У него винтовка!" - кричит один из присутствующих."Он на крыше!" - кричит другой.Затем раздаются многочисленные выстрелы. На видеозаписи видно, как присутствующие бегут в укрытие.Слышен голос, советующий другим не приближаться к зданию, на котором находится стрелок.Через несколько секунд становится ясно, что стрелок был нейтрализован."Он мертв. Я только что видел, как поднялись его волосы. Они выстрелили ему в голову", - говорит кто-то.