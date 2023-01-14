



У Байдена были обнаружены документы с наивысшим уровнем секретности

По информации прессы, файлы, обнаруженные в бывшем личном кабинете президента США Джо Байдена, содержат некоторые материалы с пометкой "совершенно секретно".



Документы с самым высоким уровнем классификации секретности были среди примерно 10 файлов в аналитическом центре, носившем его имя, сообщает ВВС.



В одном из домов Байдена в Делавэре было найдено менее 10 секретных документов, но ни один из них не был совершенно секретным.



Отмечается, что утечка сверхсекретной информации может нанести "исключительно серьезный ущерб".



К слову, существует три основных уровня классификации США: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный.



