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У Байдена были обнаружены документы с наивысшим уровнем секретности
14.01.2023 09:19 Ольга Белозерова

У Байдена были обнаружены документы с наивысшим уровнем секретности

По информации прессы, файлы, обнаруженные в бывшем личном кабинете президента США Джо Байдена, содержат некоторые материалы с пометкой "совершенно секретно".

Документы с самым высоким уровнем классификации секретности были среди примерно 10 файлов в аналитическом центре, носившем его имя, сообщает ВВС.

В одном из домов Байдена в Делавэре было найдено менее 10 секретных документов, но ни один из них не был совершенно секретным.

Отмечается, что утечка сверхсекретной информации может нанести "исключительно серьезный ущерб".

К слову, существует три основных уровня классификации США: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный.

 

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