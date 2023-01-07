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Twitter разблокировал аккаунт бывшего советника Трампа по нацбезопасности
07.01.2023 07:55 Евгения Маркова

Twitter разблокировал аккаунт бывшего советника Трампа по нацбезопасности

Twitter разблокировал учетную запись бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна через два года после попытки штурма Капитолия.

Сеть заблокировала его учетную запись через два дня после инцидента, заявив в то время, что Флинн распространял ложь о президентских выборах 2020 года, что нарушило политику сети против "координации вредоносной деятельности" и привело к его приостановке.

Генерал в отставке Майкл Томас Флинн, который был советником по национальной безопасности в течение первых трех недель президентского срока Трампа, написал в Твиттере сообщение с благодарностью генеральному директору Twitter Илону Маску.

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