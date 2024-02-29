



Трампу запретили участвовать в выборах Республиканцев в Иллинойсе

Судья штата Иллинойс в среду, 28 февраля запретила бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в республиканских президентских выборах в Иллинойсе, ссылаясь на его роль в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года, сообщает Reuters.



Судья отложила вступление своего решения в силу в связи с ожидаемой апелляцией со стороны Трампа.



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Окружной судья округа Кук Трейси Портер встала на сторону избирателей Иллинойса, которые утверждали, что бывший президент должен быть исключен из списка кандидатов на праймериз 19 марта и всеобщих выборах 5 ноября за нарушение пункта 14-й поправки к Конституции США о борьбе с восстаниями.



Раздел 3 14-й поправки времен Гражданской войны гласит: "Ни один человек не может... занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, в Соединенных Штатах... если он, предварительно дав присягу... как офицер Соединенных Штатов, поддерживать Конституцию Соединенных Штатов, участвовал в мятеже или восстании против нее, или оказывал помощь ее врагам".



Окончательный исход дела в штате Иллинойс и подобных ему, скорее всего, будет решать Верховный суд США.

Портер заявила, что откладывает свое решение, поскольку ожидает его апелляции в апелляционные суды штата Иллинойс и возможного решения Верховного суда США.



Ранее Колорадо и Мэн исключили Трампа из избирательных бюллетеней своих штатов, решив, что он не может быть избран в соответствии с разделом 3 14-й поправки к Конституции. Оба решения приостановлены, пока Трамп подает апелляцию.