В американских сетях показали первое видео, снятое после покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании.



На видео бывший президент Трамп выходит из своего самолета рано утром в воскресенье, впервые после покушения на него.



Он получил ранения уха после стрельбы на митинге в Батлер, штат Пенсильвания.





Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV