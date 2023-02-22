



Трамп защищает Ким Чен Ына: "Он чувствует угрозу"

Бывший президент Дональд Трамп выступил в защиту северокорейского лидера Ким Чен Ына после того как КНДР запустила ракету большой дальности, пишет Independent.



Власти КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты, "внезапно" организованный по приказу Ким Чен Ына.



По сообщению государственного информационного агентства KCNA, страна заявила, что запуск должен был укрепить ее "фатальные" возможности ядерного нападения. В ответ Соединенные Штаты в воскресенье подняли в воздух сверхзвуковые бомбардировщики дальнего радиуса действия вместе с южнокорейскими военными самолетами.



Трамп защищал действия Северной Кореи на Truth Social.

"Ким Чен Ын из Северной Кореи, с которым я познакомился и с которым очень хорошо ладил за годы своего пребывания на посту президента, недоволен тем, что США и Южная Корея проводят большие совместные морские и воздушные учения", — написал Трамп в соцсетиTruth Social.



"Он чувствует угрозу. Даже я постоянно жаловался, что Южная Корея очень мало платит нам за проведение этих чрезвычайно дорогих и провокационных учений. Это действительно смешно. У нас там 35 000 солдат, находящихся в опасности, у меня была сделка о полной выплате нам миллиардов долларов, и Байден отдал ее. Какой позор!!!"



В начале своего президентского срока Трамп критиковал Северную Корею, называя ее лидера "человеком-ракетой". Но Трамп и Ким Чен Ын в конце концов встретились, сначала в Сингапуре в 2019 году, а затем еще раз позже, когда Трамп стал первым президентом США, посетившим Северную Корею. И хоть саммит и не привел к разоружению Северной Кореи, позже Трамп сказал, что они обменялись письмами и "влюбились друг в друга".