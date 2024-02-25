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Трамп: я, как Аль Капоне, а мигранты - как Ганнибал Лектер
25.02.2024 19:45 Алина Груднева

Трамп: я, как Аль Капоне, а мигранты - как Ганнибал Лектер

Дональд Трамп сравнил себя с бандитом Аль Капоне, а мигрантов в США - с Ганнибалом Лектером из фильма "Молчание ягнят".

Такое заявление он сделал на конференции в Мэриленде.

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"Против меня было выдвинуто больше обвинений, чем против Аль Капоне. Если бы он сидел с вами за ужином, и ему не понравилась улыбка на вашем лице, если бы он подумал, что вы издеваетесь над ним своей улыбкой, то вы бы умерли, даже не дойдя до дома и поздоровавшись со своей женой", - сказал он.

По словам Трампа, нелегальные мигранты происходят "из тюрем или сумасшедших домов".

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