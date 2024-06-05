



Трамп: слабый Байден пытается исправить катастрофу, которую сам же и создал

Дональд Трамп назвал стратегию президента США Джо Байдена относительно войны между Израилем и ХАМАСом в Газе слабой.



Об этом сообщает газета The Hill.



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"Слабый Джо Байден только сейчас пытается исправить катастрофу, которую сам же и создал на Ближнем Востоке, потому что боится проиграть выборы. У нас был мир на Ближнем Востоке, и мы можем добиться его вновь. Но этого не будет, пока Джо Байден у власти", - написал он в своей соцсети Truth Social.



По словам Трампа, если бы он был президентом США, "не было бы новых войн".



"Ничего этого никогда не должно было произойти. Это все из-за некомпетентности слабого Байдена. Я исправлю этот беспредел и снова принесу мир всем сторонам. Мы добьемся этого быстро", - подчеркнул он.