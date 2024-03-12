



Трамп: "Прежде всего, я освобожу участников событий 6 января"

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 марта заявил, что одним из его первых действий, если он будет переизбран в ноябре, станет освобождение участников беспорядков, заключенных в тюрьму за их действия во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года, сообщает The Hill.



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"Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента будут закрытие границы, строительство, и освобождение людей, несправедливо заключенных в тюрьму за действия 6 января!" написал Трамп в социальной сети Truth.

