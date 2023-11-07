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Трамп очень уважает Зеленского, но в Украину не приедет | Фото: соцсети
07.11.2023 08:13 Дара Киевская

Трамп очень уважает Зеленского, но в Украину не приедет

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от визита в Украину в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского.

"Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время", - сказал Трамп в эфире канала NBC.

По словам бывшего президента США, с Зеленским "сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов".

Напомним, что Зеленский заявил, что ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, что он не может управлять этой войной.  

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