



Трамп очень уважает Зеленского, но в Украину не приедет

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от визита в Украину в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского.



"Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время", - сказал Трамп в эфире канала NBC.



По словам бывшего президента США, с Зеленским "сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов".



Напомним, что Зеленский заявил, что ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, что он не может управлять этой войной.