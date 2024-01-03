



Трамп обжалует решение штата Мэн, запрещающее ему участвовать в выборах

Бывший президент Дональд Трамп во вторник, 2 января, подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, запрещающее ему участвовать в праймериз в связи с его ролью в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.



Демократ Шенна Беллоуз, стала первым в истории госсекретарем, запретившим ему баллотироваться в президенты на основании редко используемого раздела 3 14-й поправки. Это положение запрещает занимать должность тем, кто "участвовал в мятеже".



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Ожидается, что бывший президент вскоре подаст апелляцию на аналогичный запрет Верховного суда Колорадо. Эта апелляция будет направлена в Верховный суд США, в то время как действия Беллоуз обжалуются в Верховном суде штата Мэн.

