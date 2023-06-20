



Трамп объяснил, почему не вернул секретные документы: "был очень занят"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не успел вернуть секретные документы, которые он забрал в свое имение в Мар-а-Лаго, потому что был "очень занят".



Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.



Трамп утверждает, что в коробке с секретными документами также были его личные вещи.



"Я хотел пересмотреть коробки и достать оттуда все свои личные вещи... И я был очень занят, как вы могли заметить", – отметил экс-президент США.



По его словам, в коробку с секретными документами он положил "рубашки для гольфа" и "обувь", поскольку "спешил" покинуть Белый дом.



"Я выносил их на скорую руку. Люди упаковали их и мы уехали. У меня там была одежда, у меня там были всевозможные личные вещи, очень, очень много вещей", – добавил Трамп.



Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.



Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.



В обвинительном акте Минюста США указано, что Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида документы, связанные с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных государств, ядерной программой США, военными уязвимостями США и союзников, а также планами на случай нападения на США.



Трамп стал первым американским экс-президентом, которому объявили федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

