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Трамп обвиняет Байдена в "нагнетании страха"
06.01.2024 07:59 MIGnews.com

Трамп обвиняет Байдена в "нагнетании страха"

Дональд Трамп дал жесткий ответ на критику президента США Джо Байдена о том, что он представляет угрозу для демократии, назвав высказывания своего соперника-демократа "жалкими" и "нагнетанием страха".

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"В послужном списке Байдена сплошные слабости, некомпетентность, коррупция и неудачи... Вот почему кривоногий Джо устраивает сегодня жалкое, нагнетающее страх предвыборное мероприятие в Пенсильвании", - сказал Трамп сторонникам в Сиукс-центре, штат Айова.
 

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