



Трамп обвинил Байдена в том, что его подкупили Россия и Китай

Экс-президент США Дональд Трамп высказался по поводу конфликта между Россией и группой наемников Вагнера в своей социальной сети TruthSocial. Он назвал вооруженное восстание в России “большим бардаком”.



“Большой бардак в России, но будьте осторожен со своими желаниями. Дальше может быть намного хуже!” – написал Трамп.





В отдельном посте бывший президент обвинил Джо Байдена и его сына Хантера в получении крупных сумм денег как из России, так и из Китая. В комментарии Трампа упоминались “деловые отношения Хантера Байдена с украинскими и китайскими компаниями, которые в настоящее время находятся под следствием из-за обвинений в причастности президента Байдена к схеме взяточничества во время его пребывания на посту вице-президента США”.



Затем Трамп заявил, что Байден сделает все, что Китай захочет от него в отношении ситуации в России, а также, что Россия и Китай были естественными врагами, “пока не появился Байден”.



Трамп, который добивается переизбрания на президентских выборах в США в 2024 году, то хвалил Путина за его вторжение в Украину, то называл его “гениальным” и “сообразительным”, и заявлял, что вторжения России не произошло бы, если бы он был президентом.



“Президент Путин, он бы никогда не вошел, если бы я был президентом. Никогда", – сказал он в интервью NDTV в сентябре 2022 года.



Он также заявил, что если его переизберут и если война между Россией и Украиной все еще будет продолжаться, он сможет положить конец конфликту за 24 часа.