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Трамп намекнул, в каком формате поддержит помощь Украине
13.04.2024 14:13 Алина Груднева

Трамп намекнул, в каком формате поддержит помощь Украине

Дональд Трамп намекнул, что в случае, если его выберут президентом США, он поддержит выделение помощи Украине, но в виде займа, а не "подарка".

Об этом говорилось на его совместной пресс-конференции со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

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"Мы думаем о том, чтобы сделать это в форме займа, а не просто подарка. А мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды долларов", - подчеркнул Трамп.

Он также считает, что война в Украине больше влияет на Европу, чем на США, потому Евросоюзу нужно выделять больше денег для защиты страны от России.

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