



Трамп: Кокаин, найденный в Белом доме, принадлежит Байдену и его сыну

Бывший президент США Дональд Трамп в среду обрушился с критикой на президента Джо Байдена, его сына Хантера Байдена, специального советника Министерства юстиции Джека Смита и СМИ после того, как было подтверждено, что подозрительный белый порошок, обнаруженный в Белом доме в минувшие выходные, был кокаином, пишет The Hill.



"Кто-нибудь действительно верит, что КОКАИН, найденный в западном крыле Белого дома, очень близко к Овальному кабинету, предназначен для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байдена", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.



"Но смотрите, средства массовой информации с фальшивыми новостями скоро начнут говорить, что найденное количество было "очень маленьким" и что на самом деле это был не кокаин, а скорее обычный аспирин, и эта история исчезнет", — добавил Трамп.



Трамп также спросил, был ли Смит, назначенный генеральным прокурором Мерриком Гарландом прошлой осенью для надзора за расследованиями Министерства юстиции в отношении бывшего президента, "замечен в связи с кокаином", и сказал, что специальный прокурор "похож на наркомана".

