



Подозрительный порошок, найденный в Белом доме, оказался кокаином

Белый дом был ненадолго эвакуирован в воскресенье вечером, в то время как президент Джо Байден находился в Кэмп-Дэвиде. Секретная служба обнаружила подозрительный порошок в общей зоне Западного крыла, и предварительный тест показал, что это вещество было кокаином, сообщили во вторник два сотрудника правоохранительных органов, пишет The Associated Press.



Агенты Секретной службы проводили обычные обходы в воскресенье, когда обнаружили белый порошок в месте, доступном для туристических групп, а не в каком-либо конкретном офисе в Западном крыле, сообщили официальные лица на условиях анонимности.



Белый дом был эвакуирован около 20:45 по местному времени в воскресенье, так как пожарные и аварийные бригады были доставлены для проведения экспресс-теста, который предварительно определил кокаин. Белый дом вскоре вновь открыли, а порошок отправили на дальнейшие исследования.



Байден и его семья уехали в Кэмп-Дэвид в пятницу и вернулись в Белый дом во вторник, сообщает AP.



Секретная служба заявила в своем заявлении, что Белый дом был закрыт в качестве меры предосторожности. Сообщается, что порошок был отправлен для дальнейшей оценки, и расследование того, как он попал в Белый дом, продолжается.



