



Трамп клянется разрешить ситуацию в Израиле и Украине "очень быстро"

Дональд Трамп уверенно побеждает на республиканских кокусах в штате Айова, где уже дал очередное предвыборное обещание.



Он поклялся разрешить ситуацию в Израиле и Украине "очень быстро", если его выберут следующим президентом.



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Он назвал Джо Байдена "худшим президентом в истории страны". По словам Трампа, если бы он все еще был президентом, "Россия бы не напала на Украину, Израиль никогда бы не подвергся нападению".



"Ситуация в Украине и Израиле невообразимо ужасна. Мы собираемся разрешить это очень быстро", - сказал он.