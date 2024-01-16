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Трамп клянется разрешить ситуацию в Израиле и Украине "очень быстро"
16.01.2024 08:11 Алина Груднева

Трамп клянется разрешить ситуацию в Израиле и Украине "очень быстро"

Дональд Трамп уверенно побеждает на республиканских кокусах в штате Айова, где уже дал очередное предвыборное обещание.

Он поклялся разрешить ситуацию в Израиле и Украине "очень быстро", если его выберут следующим президентом.

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Он назвал Джо Байдена "худшим президентом в истории страны". По словам Трампа, если бы он все еще был президентом, "Россия бы не напала на Украину, Израиль никогда бы не подвергся нападению".

"Ситуация в Украине и Израиле невообразимо ужасна. Мы собираемся разрешить это очень быстро", - сказал он.

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