



Toyota отзывает 50 000 автомобилей в США

С 2009 года более 30 смертей были связаны с надувными подушками безопасности производства Takata.



Toyota утверждает, что "если подушка безопасности сработает, находящаяся в ней деталь с большой вероятностью взорвется и выбросит острые металлические фрагменты".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Эти фрагменты "могут привести к серьезным травмам или смерти водителя или пассажиров", - добавили в компании.

Под отзыв попадают автомобили Corolla 2003-2004 годов выпуска, Corolla Matrix 2003-2004 годов выпуска и RAV4 2004-2005 годов выпуска.



Серьезные проблемы с надувными подушками безопасности Takata привели к крупнейшему в истории автомобильной промышленности отзыву, в котором участвуют более 100 миллионов изделий и более 20 автопроизводителей.

