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Toyota отзывает 50 000 автомобилей в США
30.01.2024 22:30 MIGnews.com

Toyota отзывает 50 000 автомобилей в США

С 2009 года более 30 смертей были связаны с надувными подушками безопасности производства Takata.

Toyota утверждает, что "если подушка безопасности сработает, находящаяся в ней деталь с большой вероятностью взорвется и выбросит острые металлические фрагменты".

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Эти фрагменты "могут привести к серьезным травмам или смерти водителя или пассажиров", - добавили в компании.
Под отзыв попадают автомобили Corolla 2003-2004 годов выпуска, Corolla Matrix 2003-2004 годов выпуска и RAV4 2004-2005 годов выпуска.

Серьезные проблемы с надувными подушками безопасности Takata привели к крупнейшему в истории автомобильной промышленности отзыву, в котором участвуют более 100 миллионов изделий и более 20 автопроизводителей.
 

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