Toyota отзывает 50 000 автомобилей в США
С 2009 года более 30 смертей были связаны с надувными подушками безопасности производства Takata.
Toyota утверждает, что "если подушка безопасности сработает, находящаяся в ней деталь с большой вероятностью взорвется и выбросит острые металлические фрагменты".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Эти фрагменты "могут привести к серьезным травмам или смерти водителя или пассажиров", - добавили в компании.
Под отзыв попадают автомобили Corolla 2003-2004 годов выпуска, Corolla Matrix 2003-2004 годов выпуска и RAV4 2004-2005 годов выпуска.
Серьезные проблемы с надувными подушками безопасности Takata привели к крупнейшему в истории автомобильной промышленности отзыву, в котором участвуют более 100 миллионов изделий и более 20 автопроизводителей.