



Тело модели со следами пыток обнаружили в холодильнике ее квартиры



Малиса Муни, 31-летняя модель и агент по недвижимости, чье тело было найдено в холодильнике ее квартиры в центре Лос-Анджелеса в прошлом году, позволила подозреваемому в ее убийстве остаться в своем доме утверждают прокуроры.



Муни была найдена мертвой 12 сентября в своей квартире в 200-м квартале Саут-Фигероа-стрит после того, как ее семья попросила проверить ее благосостояние, сообщили власти. Тело Муни было найдено внутри холодильника, запястья и лодыжки были связаны, а рот заткнут кляпом, говорится в отчете о вскрытии, составленном медицинским экспертом округа Лос-Анджелес.



Она умерла в результате "убийственного насилия" постановил судмедэксперт. Ее семья подтвердила, что на момент смерти Муни была на втором месяце беременности. Предполагается, что она была убита 7 сентября, за пять дней до того, как ее тело было найдено, согласно судебным документам.



Подозреваемый Магнус Дэниел Хамфри, 41 год, из Хопкинса, штат Миннеаполис, был арестован 3 ноября 2023 года в Миннеаполисе и экстрадирован в Лос-Анджелес, говорится в заявлении окружной прокуратуры округа Лос-Анджелес. В то время Хамфри находился на федеральном испытательном сроке и был арестован у себя дома по несвязанному федеральному ордеру, сообщает полицейский департамент Лос-Анджелеса.



Хамфри был обвинен в убийстве и пытках; в четверг он не признал себя виновным по обоим пунктам и содержится под стражей без права внесения залога, сообщает окружная прокуратура. Если Хамфри признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения без права на досрочное освобождение.











































































































