



Тед Круз: “Байден патологически одержим идеей подрыва Израиля”

Сенатор США Тед Круз от штата Техас, член сенатского комитета по международным отношениям, в воскресенье, 25 июня, раскритиковал решение администрации Байдена бойкотировать научно-технологическое сотрудничество с евреями, проживающими в Иудее и Самарии.



"Джо Байден и чиновники администрации Байдена патологически одержимы идеей подрыва Израиля. С первого дня своей администрации они начали кампании против наших израильских союзников, которые носят масштабный характер, охватывают все правительство и проводятся втайне", - заявил сенатор.



“Этот новый бойкот израильских евреев — еще один пример. Государственный департамент говорит всему правительству США не сотрудничать с евреями в Иудее и Самарии. И, конечно же, оно было отправлено в Конгресс тайно и обнародовано только потому, что об этом узнали журналисты”, — добавил он.

По словам Круза, “администрация Байдена защищает финансирование научных исследований в Ухане с Коммунистической партией Китая, но они дискриминируют и запрещают сотрудничество с евреями в зависимости от того, где они живут”.



Сенатор заключил: “Я сделаю все возможное, чтобы отменить это решение и запретить такую антисемитскую дискриминацию со стороны правительства США в будущем”.



Ранее в воскресенье стало известно, что правительство США прекратит финансирование и участие в проектах исследований, разработок и научного сотрудничества, проводимых на территории Иудеи и Самарии.



Решение об отмене изменения политики администрации Трампа было принято в Госдепартаменте США два года назад, но действовать на практике пришлось лишь недавно из-за поданного в один из фондов запроса на получение гранта на научный проект исследователями из Ариэльского университета, который находится за пределами так называемой “зеленой линии”.

