Новости » Новости США
Сын Байден признан виновным по делу о хранении оружия
11.06.2024 18:40 Алина Груднева

Сын Байден признан виновным по делу о хранении оружия

Сын президента США Хантер Байден официально признан виновным по всем трем пунктам обвинения.

Речь идет о деле про незаконное хранение оружия.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Решение суд вынес после того, как были представлены эмоциональные показания бывшей жены сына Байдена о том, что он употреблял наркотики.

Он обвинен в даче ложных показаний относительно употребления наркотиков и во лжи торговцу оружием, а также в незаконном хранении. Окружной судья Мэриеллен Норейка вскоре назначит дату вынесения приговора. Хантеру может грозить до 25 лет тюремного заключения. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы