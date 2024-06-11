



Сын Байден признан виновным по делу о хранении оружия

Сын президента США Хантер Байден официально признан виновным по всем трем пунктам обвинения.



Речь идет о деле про незаконное хранение оружия.



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Решение суд вынес после того, как были представлены эмоциональные показания бывшей жены сына Байдена о том, что он употреблял наркотики.



Он обвинен в даче ложных показаний относительно употребления наркотиков и во лжи торговцу оружием, а также в незаконном хранении. Окружной судья Мэриеллен Норейка вскоре назначит дату вынесения приговора. Хантеру может грозить до 25 лет тюремного заключения.