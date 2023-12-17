



Связался с Дерипаской: экс-агента ФБР бросили за решетку

Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал приговорен к 50 месяцам тюрьмы из-за работы с российским бизнесменом Олегом Дерипаско, который находится под санкциями.



По данным радио "Голос Америки", соответствующий приговор вынес суд в Нью-Йорке.



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Помимо прочего, также экс-агенту ФБР, который признан виновным в сговоре с целью нарушения санкций, придется выплатить 40 тысяч долларов в качестве штрафа.



"Сегодняшний приговор - это напоминание о том, что любой, кто нарушает санкции США — особенно те, кому эта страна оказала доверие, - понесет тяжелое наказание", - сказал судья.