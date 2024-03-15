



Судья отклонил просьбу Трампа о прекращении дела о секретных документах

Федеральный судья в четверг, 14 марта отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела по обвинению его в незаконном хранении секретных документов после ухода из Белого дома, сообщает Reuters.



Постановление окружного судьи США Эйлин Кэннон во Флориде было вынесено спустя несколько часов после слушаний, на которых его адвокаты утверждали, что главное обвинение в деле неправомерно расплывчато.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Кэннон постановила, что этот вопрос "заслуживает серьезного рассмотрения", но не должен решаться на данном этапе.



Трамп не признал себя виновным по 40 пунктам обвинения в несанкционированном хранении информации о национальной обороне, препятствовании правосудию и ложных заявлениях.



Прокуроры обвинили Трампа в том, что он забрал с собой сверхсекретные документы, когда покидал Белый дом в 2021 году, и бессистемно хранил их в Мар-а-Лаго.



Трамп назвал выдвинутые против него обвинения "нелепыми и необоснованными".



На слушаниях в четверг Кэннон также дала понять, что вряд ли согласится с отдельным ходатайством Трампа о прекращении дела на том основании, что он посчитал документы "личными", а не государственной собственностью. По ее словам, этот вопрос может быть рассмотрен в ходе судебного разбирательства.



"Трудно понять, как это может привести к отмене обвинительного заключения", - сказала она адвокатам Трампа, сообщает Reuters.

