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Суд: Трамп не имеет права на иммунитет
02.12.2023 07:33 Алина Груднева

Суд: Трамп не имеет права на иммунитет

Суд в Вашингтоне отклонил ходатайство об отмене судебного разбирательства против бывшего президента США Дональда Трампа.

Это аргументировалось тем, что подсудимый не имеет права на иммунитет. 

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Речь идет о разбирательствах относительно попытки исказить результаты выборов президента в 2020 году. 

Также Федеральный апелляционный суд США принял постановление, которое позволяет привлечь к ответственности Трампа из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года. 

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