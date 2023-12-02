Суд: Трамп не имеет права на иммунитет
Суд в Вашингтоне отклонил ходатайство об отмене судебного разбирательства против бывшего президента США Дональда Трампа.
Это аргументировалось тем, что подсудимый не имеет права на иммунитет.
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Речь идет о разбирательствах относительно попытки исказить результаты выборов президента в 2020 году.
Также Федеральный апелляционный суд США принял постановление, которое позволяет привлечь к ответственности Трампа из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года.