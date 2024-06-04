



Суд над Хантером Байденом по обвинению в хранении оружия начался в штате Делавэр

В Уилмингтоне (штат Делавэр) начался суд над сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом по обвинению в незаконном хранении оружия, что привлекло внимание всей страны в год напряженных выборов.



Это первое судебное преследование ребенка действующего президента в истории Соединенных Штатов.



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Хантеру Байдену, младшему и единственному оставшемуся в живых сыну президента Байдена, предъявлены три обвинения в хранении оружия в рамках исторического процесса, максимальное наказание по которому в случае признания его виновным составит 25 лет лишения свободы.



В сентябре прошлого года федеральное большое жюри предъявило 54-летнему Байдену обвинения, связанные с покупкой им револьвера в октябре 2018 года, когда он употреблял наркотики.



Хантеру Байдену также предстоит еще один уголовный процесс в Лос-Анджелесе по обвинению в налоговом мошенничестве. В прошлом месяце федеральный судья согласился перенести судебное разбирательство на сентябрь.

