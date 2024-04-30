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Стрельба в Северной Каролине: четверо полицейских погибли
30.04.2024 07:09 Алина Груднева

Стрельба в Северной Каролине: четверо полицейских погибли

Во вторник, 30 апреля, в американском штате Северная Каролина возле жилого дома произошла перестрелка.

По данным местной полиции, это случилось, когда правоохранители прибыли с ордером на арест преступника, которого подозревали в незаконном хранении огнестрельного оружия.

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В результате стрельбы, четверо полицейских погибли, еще столько же получили ранения.

Преступник, в которого также стрелял еще один человек, был убит полицией. 

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