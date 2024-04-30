



Стрельба в Северной Каролине: четверо полицейских погибли

Во вторник, 30 апреля, в американском штате Северная Каролина возле жилого дома произошла перестрелка.



По данным местной полиции, это случилось, когда правоохранители прибыли с ордером на арест преступника, которого подозревали в незаконном хранении огнестрельного оружия.



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В результате стрельбы, четверо полицейских погибли, еще столько же получили ранения.



Преступник, в которого также стрелял еще один человек, был убит полицией.