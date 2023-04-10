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Стрельба в Кентукки: сообщается о многочисленных жертвах
10.04.2023 17:31 Ирина Демьянова

Стрельба в Кентукки: сообщается о многочисленных жертвах

Департамент полиции города Луисвилл сообщил в Твиттере о ситуации и просит граждан избегать места стрельбы..

"Есть многочисленные жертвы", - говорится в сообщении полиции. Полиция описывает инцидент как "активную агрессию".

Свидетели, покинувшие здание, сообщают телеканалу WHAS-TV, что слышали стрельбу внутри здания.

На телевизионных кадрах видно множество полицейских машин. Репортеры WHAS говорят, что видели, как людей увозили с места происшествия на машинах скорой помощи.

В своем Твиттере губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что он направляется на место происшествия.

"Пожалуйста, молитесь за все пострадавшие семьи и за город Луисвилл", - говорит Бешир.

Как сообщает CNN, в результате стрельбы в городе Луисвилл в штате Кентукки на юге США пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

ФБР объявило о своем участии в расследовании 
 

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