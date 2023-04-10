Стрельба в Кентукки: сообщается о многочисленных жертвах
Департамент полиции города Луисвилл сообщил в Твиттере о ситуации и просит граждан избегать места стрельбы..
"Есть многочисленные жертвы", - говорится в сообщении полиции. Полиция описывает инцидент как "активную агрессию".
Свидетели, покинувшие здание, сообщают телеканалу WHAS-TV, что слышали стрельбу внутри здания.
На телевизионных кадрах видно множество полицейских машин. Репортеры WHAS говорят, что видели, как людей увозили с места происшествия на машинах скорой помощи.
В своем Твиттере губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что он направляется на место происшествия.
"Пожалуйста, молитесь за все пострадавшие семьи и за город Луисвилл", - говорит Бешир.
Как сообщает CNN, в результате стрельбы в городе Луисвилл в штате Кентукки на юге США пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.
ФБР объявило о своем участии в расследовании