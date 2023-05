Стрельба в Атланте: есть убитый и раненые

В Антланте, американский штат Джорджия, произошла перестрелка в здании.



Об этом сообщает АР.



По данным издания, в результате стрельбы погиб один человек. Еще четверо получили ранения.



Правоохранителям удалось поймать стрелка. Его отправили на допрос. По факту происшествия начато расследование.



#BREAKING : A fifth person has been confirmed injured in a shooting Wednesday afternoon in #Midtown Atlanta. Four people were taken to Grady Memorial Hospital and a fifth was pronounced dead at the scene: https://t.co/hfHt5CCnnU pic.twitter.com/R1luTsVvzv

Let’s not make the same mistake as we did during the Nashville shooting incident. We don’t know what personal pronouns the Atlanta Hospital shooter goes by. To prevent misgendering, please use they/them pronouns when referring to the shooter. #Atlantapic.twitter.com/NsB7PPyhok