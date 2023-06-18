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Стрельба на музыкальном фестивале в США: двое погибших
18.06.2023 19:44 Ирина Демьянова

Стрельба на музыкальном фестивале в США: двое погибших

Во время фестиваля электронной танцевальной музыки в штате Вашингтон в субботу вечером произошла массовая стрельба в кемпинге, в результате чего погибли два человека и еще несколько были ранены, сообщает  CNN.

Ранения получили три человека, в том числе стрелки, взятые под стражу, сообщили власти.

Сообщение о стрельбе в кемпинге вблизи города Джорджа поступило около 20:25 по местному времени, отметили в офисе шерифа округа Грант.

По словам спикера офиса шерифа Кайла Формана, подозреваемый "наугад» выстрелил в толпу, когда бежал, и в конце концов был арестован.

В амфитеатре George проходил двухдневный музыкальный фестиваль Beyond Wonderland, кемпинги располагались в нескольких сотнях метров от места происшествия.

В настоящее время власти не предоставили подробностей по поводу инцидента. Дело будет расследовать правительственное отделение Вашингтонского офиса независимых расследований.

В воскресенье утром все выступления в рамках фестиваля были отменены.

 

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