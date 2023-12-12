



США значительно расширили антироссийские санкции

Минфин США объявил о новом пакете антироссийских санкций в отношении свыше 150 физических и юридический лиц, помогающим военно-промышленному комплексу РФ.



По словам министра финансов Джанет Йеллен, Кремль постепенно превращает Россию в экономику военного времени.



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"Военная машина Путина не может выжить только за счет внутреннего производства. Наши сегодняшние санкции продолжают усиливать давление на добровольных поставщиков и сетей из третьих стран, которые предоставляют России ресурсы, которые ей отчаянно нужны для наращивания и поддержки своего военно-промышленного комплекса", - отметила министр.



Согласно заявлению минфина, санкции введены в отношении граждан РФ, Пакистана, КНР и Турции. В списке также оказались компании из Турции, ОАЭ, Китая, Швейцарии, Сингапура, Кыргызстана, Таджикистана и Мальдив.



Под рестрикции также попали российские банки и финансовые учреждения: "Экспобанк", инвестиционная компания в РФ "Объединенная инвестиционная группа", небанковская кредитная организация "Металлург " и "Сигнал Инвест".