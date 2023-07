США возвращаются в ЮНЕСКО

На Генеральной конференции ЮНЕСКО приняли резолюцию, которая позволяет США восстановить членство.



Страна вышла из организации в 2011 году, прекратив финансирование из-за вхождение в ее состав Палестинской автономии.



Для возвращения в ЮНЕСКО Штатам придется выполнить предоставленный план погашения неоплаченных с 2011 года взносов.



"Решение США вернуться показывает, что ЮНЕСКО является важным форумом для международного сотрудничества и обсуждения глобальных проблем, связанных, в частности, с: развитием искусственного интеллекта, защитой культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения, в контексте конфликтов и изменения климата, цифровизацией в сфере образования или защитой журналистов. Мы также приобретаем важного союзника в таких приоритетных для нас вопросах, как Украина", - сообщил полномочный представитель Польши Мариуш Левицки.



Теперь Вашингтон должен представить документ о принятии устава ЮНЕСКО до 31 июля.





