США возвращаются в ЮНЕСКО
На Генеральной конференции ЮНЕСКО приняли резолюцию, которая позволяет США восстановить членство.
Страна вышла из организации в 2011 году, прекратив финансирование из-за вхождение в ее состав Палестинской автономии.
Для возвращения в ЮНЕСКО Штатам придется выполнить предоставленный план погашения неоплаченных с 2011 года взносов.
"Решение США вернуться показывает, что ЮНЕСКО является важным форумом для международного сотрудничества и обсуждения глобальных проблем, связанных, в частности, с: развитием искусственного интеллекта, защитой культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения, в контексте конфликтов и изменения климата, цифровизацией в сфере образования или защитой журналистов. Мы также приобретаем важного союзника в таких приоритетных для нас вопросах, как Украина", - сообщил полномочный представитель Польши Мариуш Левицки.
Теперь Вашингтон должен представить документ о принятии устава ЮНЕСКО до 31 июля.
🔴BREAKING🔴— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) June 30, 2023
United States of America return to UNESCO: very large majority of Member States vote in favor.
"With this return, #UNESCO will be in an even stronger position to carry out its mandate", says Director-General @AAzoulay.
📰 https://t.co/KZDhlmxI9x #UnescoGC pic.twitter.com/Nd8Mvkzfy1