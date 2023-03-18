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США возобновили полеты дронов над Черным морем
18.03.2023 13:56 Алина Груднева

США возобновили полеты дронов над Черным морем

США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черным морем после того, кого один из дронов был потерян в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников, БПЛА RQ-4 Global Hawk совершил миссию в пятницу, что стало первым полетом беспилотника после инцидента, который произошел в предыдущий вторник.

Как неоднократно после инцидента сообщали в Пентагоне, потеря дрона, в которой обвиняются российские истребители, не остановит Вашингтон от выполнения подобных разведывательных миссий.


 

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