



США возобновили полеты дронов над Черным морем

США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черным морем после того, кого один из дронов был потерян в регионе.



Об этом сообщает Reuters.



По словам источников, БПЛА RQ-4 Global Hawk совершил миссию в пятницу, что стало первым полетом беспилотника после инцидента, который произошел в предыдущий вторник.



Как неоднократно после инцидента сообщали в Пентагоне, потеря дрона, в которой обвиняются российские истребители, не остановит Вашингтон от выполнения подобных разведывательных миссий.





