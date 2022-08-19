США: в убийстве известного гангстера обвинили трех человек
Трое мужчин были обвинены в убийстве бостонского гангстера Джеймса "Уайти" Балджера. Босс мафии был убит в тюрьме в 2018 году.
Об этом сообщает ВВС.
Министерство юстиции США заявило, что трем мужчинам были предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения убийства первой степени.
Обвинения были предъявлены 55-летнему Фотиосу Геасу, 48-летнему Полу Дж. ДеКологеро и 36-летнему Шону Маккиннону.
Балджер, бывший лидер банды Винтер-Хилл, был не только гангстером, но и осведомителем ФБР.