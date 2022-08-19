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США: в убийстве известного гангстера обвинили трех человек
19.08.2022 10:41 Ольга Белозерова

США: в убийстве известного гангстера обвинили трех человек

Трое мужчин были обвинены в убийстве бостонского гангстера Джеймса "Уайти" Балджера. Босс мафии был убит в тюрьме в 2018 году.

Об этом сообщает ВВС.

Министерство юстиции США заявило, что трем мужчинам были предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения убийства первой степени.

Обвинения были предъявлены 55-летнему Фотиосу Геасу, 48-летнему Полу Дж. ДеКологеро и 36-летнему Шону Маккиннону.

Балджер, бывший лидер банды Винтер-Хилл, был не только гангстером, но и осведомителем ФБР. 

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