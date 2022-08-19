



США: в убийстве известного гангстера обвинили трех человек

Трое мужчин были обвинены в убийстве бостонского гангстера Джеймса "Уайти" Балджера. Босс мафии был убит в тюрьме в 2018 году.



Об этом сообщает ВВС.



Министерство юстиции США заявило, что трем мужчинам были предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения убийства первой степени.



Обвинения были предъявлены 55-летнему Фотиосу Геасу, 48-летнему Полу Дж. ДеКологеро и 36-летнему Шону Маккиннону.



Балджер, бывший лидер банды Винтер-Хилл, был не только гангстером, но и осведомителем ФБР.