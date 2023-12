США: в доме прогремел взрыв, когда полиция пришла с обыском

В Арлингтоне, штат Вирджиния, полицейские пришли обыскать дом подозреваемого, когда там прогремел взрыв.



По данным CNN, несколько офицеров получили легкие ранения.



Подозреваемый оставался внутри, когда здание вспыхнуло. Несколько близлежащих домов были эвакуированы.



По версии следствия, подозреваемый ранее в тот же день стрелял из окна своего дома. В связи с инцидентом был выдан ордер на обыск. Полиция расследует обстоятельства взрыва.



"После того, как мы получили ордер на обыск, мы попытались установить контакт с этим человеком. В тот момент на месте происшествия находилась наша группа спецназа. Подозреваемый забаррикадировался в своем доме", - сообщили в полиции.

