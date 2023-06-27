



США рекордно увеличивает финансовую поддержку UNRWA

Соединенные Штаты увеличили свою финансовую поддержку UNRWA, агентства ООН, поддерживающего “палестинских беженцев”, несмотря на опасения по поводу подстрекательства против израильтян в учебниках и школах организации.



Государственный департамент подтвердил в понедельник, что поддержка UNRWA из федерального бюджета достигнет рекордных 223 миллионов долларов в 2023 году, что на 16 миллионов долларов больше, чем в предыдущем году, сообщает i24NEWS.



Этот шаг сделан несмотря на критику, высказанную помощником госсекретаря США по ближневосточным делам Барбарой Лиф на встрече с членами комитета по иностранным делам Палаты представителей США. Во время этой встречи Лиф выразила обеспокоенность сообщениями о подстрекательстве к насилию и убийствам в школах UNRWA.



Созданное в 1949 году агентство оказывает помощь более чем трем миллионам из пяти миллионов зарегистрированных “палестинских беженцев” в Иордании, Ливане, Сирии и на территориях, закрепленных за Палестинской автономией.



Однако оно также известно своей антиизраильской деятельностью. Во время контртеррористической операции в 2014 году ракеты ХАМАС были обнаружены внутри школьного здания, находящегося в ведении UNRWA.



Аналогичным образом была взорвана заминированная клиника UNRWA, в результате чего погибли три солдата ЦАХАЛа. Помимо огромного количества взрывчатки, спрятанной в стенах клиники, выяснилось, что она стояла над десятками террористических туннелей, показывая, как организация тесно связана с ХАМАСом .



В 2021 году отчет UN Watch показал, что более 100 преподавателей и сотрудников UNRWA публично пропагандировали антисемитизм и насилие в социальных сетях, и что агентству неоднократно не удавалось уволить учителей, разжигающих такую ​​ненависть.