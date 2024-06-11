



США разрешили "азовцам" стрелять из их оружия – "Азов" это подтвердил

Неожиданная новость пришла из США: Администрация президента Джо Байдена дает разрешение украинскому военному подразделению "Азов" использовать американское оружие, сняв тем самым введенный несколько лет назад соответствующий запрет.



Изначально об этом сообщило авторитетное издание The Washington Post. Позже эту информацию подтвердили в самом "Азове".



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Отмечается, что решение было принято после того, как Госдепартамент проверил бригаду спецназа "Азов", к которому ранее было много вопросов, а сейчас она входит в состав Национальной гвардии Украины.



Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда запрет был снят, и поступило ли уже американское оружие к бойцам "Азова".



Как выше отмечалось, в бригаде спецназа "Азов" подтвердили, что имеют право на получение военной помощи от США.



"Сотрудники посольства США в Украине подтвердили, что 12 бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, предусмотренную законодательством США, и имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы подразделения во вторник, 11 июня.



В бригаде отметили, что это стало результатом длительной и кропотливой борьбы с российской пропагандой.



"Ложь об "Азове", которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар. Получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность "Азова", но, что самое главное, будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава бригады", – добавили в пресс-службе.



Как известно, членам бригады также было запрещено посещать учения, организованные американскими военными.



И еще. Авторы из The Washington Post, Отмена запрета была главным приоритетом для украинских чиновников, которые настаивали, что бригада могла бы быть более эффективной во время обороны Азовстали в 2022 году, будь у нее доступ к американскому вооружению.