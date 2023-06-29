



США разочарованы утечкой информации о ядерных переговорах с Ираном

Советник по национальной безопасности США Салливан заявил израильскому коллеге Цахи Анегби, что выражает разочарование в связи с комментариями Нетаниягу о возможной новой сделке с Тегераном.



Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обвинил израильских чиновников в утечке информации в СМИ о продолжающихся переговорах между США и Ираном.



В сообщении на новостном сайте Axios, опубликованном в среду, говорится, что трое американских и израильских официальных лиц обсуждают недавний разговор между Салливаном и его израильским коллегой, советником по национальной безопасности Цахи Анегби.



Согласно сообщению, Салливан выразил “разочарование” Aнегби в связи с недавними комментариями премьер-министра Биньямина Нетаниягу о потенциальной сделке между США и Ираном. Сообщается, что Салливан также жаловался на то, что просочившаяся в прессу информация о любых американо-иранских переговорах не соответствует действительности.



На прошлой неделе Нетаниягу заявил в начале заседания кабинета министров, что Израиль выступает против любого временного соглашения между США и Ираном относительно ядерной программы последнего.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, что на столе переговоров нет текущей сделки.



Дипломат, знакомый с этим вопросом, сообщил The Times of Israel в понедельник, что недавние непрямые переговоры с Ираном были сосредоточены на освобождении американских заключенных, удерживаемых Тегераном, а не на ядерном обогащении.



