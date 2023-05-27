



США пытаются ускорить поставки оружия для контрнаступления ВСУ

В американском Конгрессе пытаются ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления ВСУ.



По данным издания "Голос Америки", об этом сообщил республиканец Кит Селф.



"Как я уже говорил президенту Зеленскому, когда я был в Украине, я считаю, что дальнобойная артиллерия нужна украинцам больше, чем F-16. Я не понимаю, почему мы не предоставляем им баллистические ракеты ATACMS, это могут быть ракеты первого блока, или второго. Эти ракеты выпускаются из установок HIMARS, которые украинцы и так уже имеют. Поэтому, я считаю, что артиллерия для Украины важнее, чем самолеты F-16", – подчеркнул он.



В свою очередь, представительница Демократической партии Мадлен Дин настаивает на том, что США должны передать Украине все, что необходимо, и чем быстрее, тем лучше.



"Я очень довольна решением администрации по подготовке украинских сил оперировать истребителями F-16. Мое особое требование к администрации, – это больше, больше и еще раз больше. Больше всего, что может быть нужно. Чтобы мы были уверены, что Украина выиграет эту войну, и сделает это раньше, чем позже. Чтобы мы могли спасти жизни, спасти их собственность, спасти культуру и все то ценное, что представляет собой Украину", – подчеркнула она.

