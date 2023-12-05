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США примут меры для безопасности в Красном море из-за атак хути
05.12.2023 08:59 Алина Груднева

США примут меры для безопасности в Красном море из-за атак хути

США хотят создать оперативную группу экстренного реагирования для обеспечения безопасности в Красном море.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, это необходимо сделать на фоне атак йеменских хути на корабли.

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"Мы ведем переговоры с другими странами о создании своего рода морской оперативной группы с участием кораблей стран-партнеров для обеспечения безопасного прохода кораблей в Красном море", - подчеркнул Салливан.

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