



США предупреждают: повышенный риск распространения войны на Ближнем Востоке

Вашингтон предупреждает о повышенном риске распространения военного конфликта на Ближнем Востоке.



По данным телеканала CNN, такое заявление сделал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.



"США видят повышенный риск распространения конфликта на Ближнем Востоке, поскольку иранские марионетки продолжают наносить удары по американским войскам, дислоцированным в регионе", - отметил он.



По словам Салливана, в США проявляют бдительность из-за возрастающих угроз в отношении американских сил на Ближнем Востоке.



"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это", - добавил он.