



США планируют передать Израилю высокоточные бомбы на $320 млн, - СМИ

Рассматривая вопрос защиты гражданского населения Газы, Белый дом планирует достичь соглашения с Израилем о предоставлении стране высокоточного оружия.



Как сообщает газета The Wall Street Journal, администрация президента Джо Байдена планирует передачу высокоточных бомб для Израиля на сумму $320 млн, заключая крупную сделку, среди условий которой будет согласие Израиля делать больше для защиты гражданского населения во время военной кампании в Газе.



Издание напоминает, что 31 октября Белый дом направил официальное уведомление лидерам Конгресса США о запланированной передаче крылатых бомб SPICE - высокоточного управляемого оружия, которое запускают с истребителей.



Отмечается, что договоренность о предоставлении Израилю высокоточного оружия объявляется на фоне обеспокоенности в Конгрессе и среди некоторых американских чиновников относительно увеличения количества смертей среди гражданского населения во время израильской военной кампании в Газе.