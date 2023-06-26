



США планируют объявить о пакете военной помощи для Украины на $500 млн, – СМИ

Ожидается, что США объявят о еще одном пакете военной помощи Украине на общую сумму около 500 миллионов долларов, сообщил CNN официальный представитель США.



По словам чиновника, помощь, о которой, как ожидается, будет объявлено во вторник, 27 июня, будет включать в себя дополнительные боевые машины Bradley и Stryker и будет предоставлена Украине через Администрацию президента.



"Украина потеряла несколько бронированных машин в первые дни своего контрнаступления, которое, по мнению официальных лиц США, было начато украинскими войсками в этом месяце", - сообщает CNN.



С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине более $39 млрд помощи в сфере безопасности, включая $22 млрд в рамках президентских сокращений.



Как сообщал Mignews, Болгария утвердила новый пакет военной помощи Украине.