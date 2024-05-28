



США переведут в Сирию $593 млн для гуманитарной помощи мирному населению

США переведут Сирии примерно $593 млн для гуманитарной помощи, которая будет предоставлена, в том числе, для поддержки ЛГБТ-сообщества в стране, женщин, людей с ограниченными возможностями и перемещенных лиц.



Об этом заявила директор Американского агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр в ходе брюссельской конференции по “поддержке будущего Сирии и региона”.



Объявление о дополнительной помощи доводит общий объем гуманитарной помощи США Сирии до почти $2 млрд с начала 2023 года и более $17,8 млрд с начала гражданской войны в стране, которая продолжается вот уже 13 лет.



