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США переведут в Сирию $593 млн для гуманитарной помощи мирному населению
28.05.2024 07:43 MIGnews.com

США переведут в Сирию $593 млн для гуманитарной помощи мирному населению

США переведут Сирии примерно  $593 млн для гуманитарной помощи, которая будет предоставлена, в том числе, для поддержки ЛГБТ-сообщества в стране, женщин, людей с ограниченными возможностями и перемещенных лиц.

Об этом заявила директор Американского агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр в ходе брюссельской конференции по “поддержке будущего Сирии и региона”.

Объявление о дополнительной помощи доводит общий объем гуманитарной помощи США Сирии до почти $2 млрд с начала 2023 года и более $17,8 млрд с начала гражданской войны в стране, которая продолжается вот уже 13 лет.

 

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