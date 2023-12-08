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США озвучили свою позицию в ООН относительно помощи Газе
08.12.2023 22:00 Алина Груднева

США озвучили свою позицию в ООН относительно помощи Газе

В США ясно дали понять, что  не наложат вето на любые попытки продвинуть решение Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе, если Израиль не увеличит поставки гумпомощи и топлива

Об этом сообщает израильская газета "Исраэль хайом".

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Уточняется, что в Вашингтоне настаивают на необходимости защиты гражданского населения Газы и предоставлении ему помощи.

"Прекращение наземных операций на этом этапе было бы катастрофой. В настоящее время на столе переговоров нет соглашения о прекращении огня, и приоритетом всего кабинета министров является продолжение наземной операции в Газе, даже если это означает удовлетворение американских требований о поставках топлива и помощи", - сообщил источник.

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