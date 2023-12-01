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США ответили КНДР на запуск спутника-шпиона санкциями | Фото: pixabay.com
01.12.2023 10:28 Mignews

США ответили КНДР на запуск спутника-шпиона санкциями

США ввели санкции против восьми человек и одной организации. Это стало ответом на запуск КНДР военного разведывательного спутника. Соответствующее заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена опубликовано на сайте Госдепа США.

Так, в санкционный список попали 8 граждан КНДР, которые находятся в разных странах, в частности, России, Китае, Иране, а также одно юридическое лицо в КНДР. 

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Энтони Блинкен напомнил, что запуск с использованием технологий баллистических ракет противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и представляет угрозу региональной и глобальной безопасности. 

Кроме того, США, Австралия, Япония и Республика Корея вводят первые координированные санкции против КНДР, направлены на ряд видов деятельности, включая незаконные закупки, получение прибыли, злонамеренную киберактивность и распространение оружия.

Как сообщал Mignews, ранее Северная Корея заявила, что ее спутник-шпион сфотографировал Белый дом, Пентагон и военно-морскую базу США.

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