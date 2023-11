США отправили в Суэцкий канал подлодку с ракетами "Томагавк"

США направили в Суэцкий канал атомную подводную лодку Ohio с ракетами "Томагавк".



Информацию об этом подтверждает Центральное командование США.



"5 ноября подлодка класса Ohio прибыла в зону ответственности Центрального командования США", – сообщает CENTCOM.



Всего на вооружении США есть таких 18 подлодок, из которых четыре являются носителями ракет "Томагавк".





On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp