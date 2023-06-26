



В США осудили хакера, взломавшего Twitter Байдена, Гейтса и Маска

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил к пяти годам заключения 24-летнего британца Джозефа Джеймса О'Коннора за взлом Twitter-аккаунтов нескольких американских политиков и знаменитостей в 2020-м году, сообщает TechCrunch.



Кроме этого, О'Коннор должен заплатить $794 тысяч пострадавшим от его преступлений.



Мужчина является гражданином Соединенного Королевства и был экстрадирован из Испании по запросу прокуратуры США в начале этого года и с тех пор находится под стражей. В мае мужчина признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в компьютерном взломе, мошенничестве с использованием электронных средств, киберпреследовании и отмывании денег.



Во время слушания судья Джед С. Ракофф заявил, что О'Коннор предположительно отбудет около половины срока заключения, так как провел более двух лет в досудебном заключении. Прокуроры требовали для О'Коннора не менее семи лет заключения.



В суде О'Коннор назвал совершенные им преступления "глупыми и бессмысленными" и попросил прощения у своих пострадавших.



Как отмечается, О'Коннор, известный под ником PlugWalkJoe, был частью группы, которая в июле 2020 года взломала десятки известных аккаунтов в Twitter, в том числе Apple, Binance, Билла Гейтса, Джо Байдена и Илона Маска.



По словам прокуроров, злоумышленник проводил сложную атаку по подмене SIM-карт для кражи крупных сумм криптовалюты, взламывал Twitter, совершал компьютерные вторжения с целью завладения аккаунтами в социальных сетях и даже преследовал двух жертв, в том числе несовершеннолетнюю.

