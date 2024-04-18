



После удара по Израилю США объявили о новых санкциях против Ирана

Администрация Байдена объявила о введении ряда масштабных санкций против руководителей и организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана, министерством обороны Тегерана и его программой по созданию ракет и беспилотников после ракетной атаки на Израиль в минувшие выходные.



Министерство финансов США ввело санкции против 16 физических и двух юридических лиц, которые, по его мнению, способствуют производству и испытанию иранских БПЛА, а также их распространению среди субъектов, работающих от имени КСИР.



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Министерство финансов также ввело санкции против пяти компаний, которые поставляют или покупают материалы для производства стали для иранской Khuzestan Steel Company (KSC), внесенной в список юридических лиц США.



Кроме того, под санкции попали иранский автопроизводитель Bahman Group и три его дочерние компании, "которые продолжали оказывать материальную поддержку КСИР и другим обозначенным организациям", говорится в сообщении Госдепартамента.



Министерство торговли США одновременно вводит новые меры контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, добавляет Госдепартамент.



Великобритания одновременно вводит санкции против нескольких иранских военных организаций, физических и юридических лиц, участвующих в производстве БПЛА и баллистических ракет в Иране, добавляет Министерство финансов.



"Пусть будет ясно всем, кто позволяет или поддерживает иранские атаки: Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля. Мы заботимся о безопасности наших союзников и партнеров в регионе, и мы без колебаний примем все необходимые меры, чтобы привлечь вас к ответственности", - говорится в заявлении президента США Джо Байдена, объявляющего о введении санкций.



“Как я уже говорил со своими коллегами - лидерами стран "Большой семерки" на следующее утро после теракта, мы намерены действовать коллективно, чтобы усилить экономическое давление на Иран. Наши союзники и партнеры ввели или введут дополнительные санкции и меры по ограничению дестабилизирующих военных программ Ирана", - говорит он, отмечая, что его администрация уже ввела санкции против более 600 физических и юридических лиц, связанных с Ираном.



